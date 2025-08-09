Provoca un accidente en Palma mientras triplicaba la tasa legal de alcoholemia

El incidente ocurrió el pasado domingo 3 de agosto en la calle Aragón, cuando el joven español provocó una colisión al no respetar la señal luminosa mientras salía de la Vía de Cintura (Ma-20). Según la reconstrucción policial, el vehículo que conducía impactó contra otro automóvil que se incorporaba correctamente desde la autovía.

Conducta temeraria

Los agentes que acudieron al lugar comprobaron que el conductor presentaba una alcoholemia de 0,69 mg/l, muy por encima del límite legal de 0,25 mg/l establecido para conductores en general. Esta grave infracción ha llevado a imputarle un delito contra la seguridad vial, aunque fue puesto en libertad como investigado no detenido.

La Policía Local de Palma ha remitido el atestado completo a la autoridad judicial para que determine las responsabilidades penales correspondientes. Este caso se suma a los numerosos incidentes viales relacionados con el consumo de alcohol que se registran cada verano en Baleares, pese a las campañas de concienciación.

Las autoridades recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la del resto de usuarios de la vía. El acusado se enfrenta ahora a posibles consecuencias legales que incluyen multa económica, retirada del permiso de conducir e incluso pena de prisión, dependiendo de la valoración judicial.