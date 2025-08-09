Por qué Ibiza es el escenario de una reunión de alto nivel entre un alto cargo de EE UU y el primer ministro de Catar

Aunque no han trascendido más detalles del encuentro, Ibiza ha sido el lugar escogido por el enviado especial de EE UU para Oriente Medio, Steve Witkoff, y por el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani para celebrar una reunión este sábado.

El encuentro fue adelantado por el medio estadounidense Axios, y aunque ninguna de las partes ha confirmado este extremo, todo indica que Witkoff y el primer ministro catarí han buscado la privacidad de la isla para tratar de discutir posibles soluciones a la crisis en la Franja de Gaza, después de que Israel aprobara este viernes la ocupación total de la ciudad de Gaza como último recurso para acabar con Hamás.

Otras islas del archipiélago balear han sido en los últimos años el paraje de vacaciones de la casa real catarí. En 2023, seis príncipes y siete princesas cataríes disfrutaron de nueve días de vacaciones en Menorca.

Algunos especialistas también han indicado en las últimas horas que el hecho de que se celebre esta reunión en Ibiza le confiere al encuentro un carácter de informalidad. Se espera que las conclusiones de las negociaciones que puedan haber comenzado este fin de semana en España se conozcan en los próximos días.

En cualquier caso, la elección de Ibiza para celebrar este encuentro también tiene que ver con su posición geográfica: a unas siete horas de vuelo en jet privado desde Doha y a unas ocho horas desde Washington. Witkoff, además, estuvo esta semana en Moscú, donde se reunión con el presidente Vladimir Putin para tratar de desencallar un posible alto el fuego entre Ucrania y Rusia.

Varios medios han deslizado que la reunión entre Witkoff y el primer ministro catarí surge además de una llamada telefónica a gritos entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a cuenta de la hambruna que asola a Gaza por la imposibilidad de que lleguen alimentos y bienes básicos a la Franja.