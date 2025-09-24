Sobresalto en Ibiza por el aparente secuestro de un italiano a plena luz del día

Un mediodía de esta semana, los vecinos de Ses Figueretes han vivido una situación insólita y alarmante. En plena calle Quartó de Portmany, dos vehículos -una furgoneta negra y un turismo- se detuvieron bruscamente para interceptar a un hombre que regresaba de hacer la compra, como han publicado varios medios locales.

Según varios testigos presenciales, los ocupantes trataron de introducirlo por la fuerza en el maletero del turismo, en un episodio más propio de una película de cine negro que de la vida cotidiana.

El hombre, de nacionalidad italiana, se resistió con fuerza a la agresión, lo que dio lugar a un violento forcejeo. Durante la pelea, la víctima recibió múltiples golpes en el rostro y en el cuerpo, dejando visibles manchas de sangre en la acera.

Pese a la violencia de los atacantes, la resistencia fue suficiente para frustrar el secuestro. Tras varios segundos de tensión, los agresores desistieron y ambos vehículos huyeron precipitadamente del lugar.

Gritos desde los balcones

El suceso no pasó desapercibido en esta zona residencial de Ibiza. Numerosos vecinos observaron la escena desde sus balcones y comenzaron a gritar para alertar de lo que estaba ocurriendo. Este gesto colectivo de alarma podría haber sido clave para que los secuestradores abandonaran el intento y emprendieran la huida.

Una vez que la víctima quedó tirada en el suelo, malherida, varios transeúntes se acercaron para socorrerle, prestándole ayuda hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Trasladado al hospital

Una ambulancia del SAMU 061 acudió rápidamente al lugar y trasladó al hombre a un centro hospitalario para recibir atención médica. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional se desplazaron a la calle Quartó de Portmany, donde recogieron las primeras declaraciones tanto de la víctima como de los testigos.

Según estas versiones, uno de los vehículos implicados tendría matrícula italiana, un detalle que podría resultar crucial en la investigación.

Temor en la zona

La escena dejó a los vecinos profundamente conmocionados. Quienes habían presenciado el forcejeo se mezclaban con otras personas del barrio que acudieron tras escuchar los gritos.

La incredulidad era general: muchos se preguntaban cómo podía producirse un intento de secuestro a plena luz del día, en una calle transitada y en una zona donde conviven familias, turistas y residentes habituales.

Hasta el momento, los cuerpos policiales no han ofrecido información oficial sobre los posibles autores ni sobre el avance de las pesquisas. La víctima habría podido identificar a los agresores, aunque este extremo no ha sido confirmado públicamente. Por ahora, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.

Refuerzo de la seguridad

Vecinos y comerciantes han pedido ya mayor presencia policial y la instalación de medidas disuasorias en la zona, como cámaras y patrullas a pie, para recuperar la sensación de seguridad y prevenir nuevos episodios.

El intento frustrado en Ses Figueretes pone de manifiesto la necesidad de combinar prevención, respuesta rápida y la colaboración vecinal para que la vida cotidiana vuelva a la normalidad lo antes posible.