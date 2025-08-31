Tragedia en Ibiza: dos muertos y un herido grave en el segundo accidente de moto en menos de 24 horas

Ibiza se enfrenta a uno de los fines de semana más trágicos del verano tras la muerte de tres personas en menos de 24 horas, víctimas de dos accidentes de tráfico ocurridos en el mismo tramo de la carretera de Santa Eulària. La sucesión de siniestros ha generado una profunda preocupación entre residentes y autoridades, que señalan el kilómetro 4,5 de la vía EI-200 como un punto negro de siniestralidad.

El segundo accidente, registrado en la madrugada del sábado, involucró a una motocicleta y un automóvil. El impacto fue tan violento que provocó la muerte instantánea de los dos ocupantes de la moto: un joven de 26 años y una mujer de 31. El conductor del coche, un hombre de 58 años, tuvo que ser rescatado de entre los restos del vehículo y trasladado con heridas graves. El aviso a los servicios de emergencia se produjo a la 1:53 horas, movilizando unidades básicas y medicalizadas del SAMU 061, que solo pudieron certificar el fallecimiento de los motoristas.

Horas antes, en el mismo tramo de carretera, cerca de la Cooperativa Agrícola, otra mujer perdió la vida en circunstancias similares. Su acompañante resultó herido de gravedad y permanece ingresado. La cercanía temporal y geográfica entre ambos accidentes ha encendido las alarmas sobre el estado de la vía y la necesidad urgente de revisar sus condiciones de seguridad.

Este tramo ya fue escenario de otro siniestro de alto perfil: el del piloto Ángel Nieto en 2017, quien falleció días después de sufrir un grave accidente en la zona.