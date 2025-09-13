Los turistas continúan evitando Menorca: las llegadas a la isla en avión se estancan tras un lustro de tendencia alcista

El tráfico aéreo en el Aeropuerto de Menorca ha tocado techo en pleno verano. Según los datos publicados por Aena, entre julio y agosto de 2025 han transitado por la terminal insular 1.475.322 pasajeros, apenas 2.000 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 0,13 %. Esta evolución plana contrasta con la tendencia alcista de los últimos años, en los que la isla ha sumado casi 189.000 viajeros adicionales en temporada alta, sin contar los ejercicios anómalos de 2020 y 2021 por la pandemia.

El estancamiento se confirma tras varios ejercicios de fuerte crecimiento. En 2022, el regreso a la normalidad supuso un aumento de 105.137 pasajeros respecto a 2019 (+7,9 %), mientras que en 2023 la cifra creció otros 26.794 (+1,87 %) y en 2024 se sumaron poco más de 13.000 (+0,9 %). Este 2025, el incremento se ha reducido a solo 1.922 personas, lo que técnicamente se considera un estancamiento y que ha desplazado el foco de la masificación a la preocupación del sector turístico por la caída del gasto medio de los visitantes.

Aunque en agosto se alcanzó un nuevo máximo histórico con 751.815 pasajeros (+0,19 % sobre 2024), julio dejó un balance de 723.507, inferior al de 2023. Esta caída ha contribuido a que el conjunto de la temporada alta no refleje el crecimiento de años anteriores. Además, el debate público ha dejado de centrarse en la masificación para centrarse en la frustración del sector por la menor capacidad de gasto de los turistas y el descenso del turismo nacional, que en agosto se redujo un 2,27 % respecto al mismo mes de 2024.

Margen de crecimiento y turismo portugués

Fuera de los meses de julio y agosto, Menorca sí muestra margen de crecimiento. Entre abril y junio de 2025 el aeropuerto ha registrado 1.004.094 usuarios, 30.665 más que en el mismo periodo del año anterior (+2,4 %), concentrado sobre todo en abril y mayo. En comparación con 2019, el tráfico de estos tres meses previos al verano ha aumentado en 285.515 viajeros, lo que supone un repunte del 28,5 % y confirma que la isla sigue ganando visitantes fuera de la temporada alta tradicional.

La irrupción del turismo portugués se ha consolidado como la gran novedad del verano, superando incluso al tradicional mercado alemán y situándose como el tercer emisor de pasajeros hacia Menorca, solo por detrás de España y el Reino Unido.