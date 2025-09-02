El alcalde de Tinajo niega que se hayan alojado agresores en hoteles y pide disculpas por su “falta de claridad”

Del ruido al desmentido. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín (Coalición Canaria), salió al paso de la polémica generada tras el último pleno municipal y negó que el Ayuntamiento haya dado alojamiento en hoteles a supuestos agresores de violencia de género. En un comunicado, lamentó “si sus declaraciones pudieran dar lugar a interpretaciones no deseadas” y pidió disculpas por no haberse “expresado claramente”.

“Es rotundamente falso que se haya hospedado a los agresores”, subrayó Machín, quien invitó a contrastar la información “con la propia Policía”, a la que atribuye haber velado en todo momento por la protección de las víctimas. El Consistorio recalca que nunca se pretendió minimizar la violencia de género.

La corporación explica que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y la Policía Local de Tinajo han estado dirigidas a garantizar la seguridad de las víctimas, “a quienes se les ha dado alojamiento en situaciones de especial vulnerabilidad”. Incluso cuando la víctima decide no denunciar de inmediato, el municipio prioriza hospedaje preventivo y protección, mientras se tramita una eventual denuncia de oficio por parte de las fuerzas de seguridad.

El Consistorio admite que estas soluciones alternativas se activan por la falta de pisos tutelados propios, un recurso que gestionan otras administraciones, de ahí que se recurra temporalmente a plazas hoteleras solo para víctimas.

Por último, Machín animó a visionar la sesión completa del pleno para contextualizar sus palabras y reiteró su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer. Según el Ayuntamiento, se aplica con “máxima rigurosidad” el protocolo vigente en materia de violencia de género y la prioridad absoluta es la protección.