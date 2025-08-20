Arena blanca de Bahamas y aguas turquesas: la playa más caribeña de España

Gran Canaria puede presumir de playas increíbles, pero pocas logran transportar al turistas y residente a un auténtico escenario caribeño como Anfi del Mar, una playa artificial ubicada entre Puerto Rico y Arguineguín, en el municipio de Mogán. Sus aguas turquesas, junto con su fina arena blanca -importada directamente de las Bahamas-, la convierten en uno de los rincones más visitados y fotografiados de la isla.

Una playa diseñada para el turismo familiar

Creada en la década de los 90 por iniciativa de un empresario noruego, la playa de Anfi del Mar se concibió con un propósito claro, que es recrear en Canarias un ambiente tropical con todas las comodidades. Para lograrlo, se trajeron más de mil toneladas de arena caribeña y se diseñó un espacio protegido por rompeolas, lo que garantiza un mar tranquilo, ideal para niños y familias.

Con 180 metros de longitud y 50 de ancho, esta playa urbana ofrece todo tipo de servicios, desde duchas, aseos, bares, alquiler de hamacas y sombrillas, además de un paseo marítimo que invita a recorrer la zona. Su seguridad, accesibilidad y ambiente apacible la han convertido en un destino imprescindible para quienes buscan unas vacaciones relajadas bajo el sol.

Contraste con la vecina playa de Balito

A escasa distancia se encuentra la playa de Balito, un arenal de grava y piedras que, aunque más natural y menos concurrido, carece de servicios y resulta menos cómodo para familias. La ausencia de diques hace que el oleaje sea moderado, ofreciendo un contraste notable frente a la serenidad casi de piscina que caracteriza a Anfi del Mar.

Deportes acuáticos y ocio en el mar

Más allá del descanso, Anfi del Mar es también un centro neurálgico para los deportes acuáticos en Gran Canaria. Desde su muelle deportivo se organizan actividades de buceo y esnórquel, ideales para descubrir fondos marinos y barcos hundidos.

Las opciones de ocio son variadas: paseos en barco -a motor, en velero o en las populares barcas de pedales con tobogán-, excursiones en paracaídas acuático, divertidas experiencias en banana boat o crazy sofá, además de alternativas más tranquilas como kayak o paddle surf.

Quienes buscan adrenalina tienen a su disposición motos de agua, flyboard y esquí acuático, modalidades que combinan deporte, aventura y la brisa del Atlántico.

El sur de Gran Canaria, un paraíso turístico

La zona sur de la isla, con espacios icónicos como la playa del Inglés, las dunas de Maspalomas o el puerto de Mogán, se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de Canarias. En este entorno privilegiado, Anfi del Mar destaca como una joya turística que reúne la esencia de un destino caribeño en pleno Atlántico, un lugar donde familias, parejas y aventureros encuentran su espacio para disfrutar del mar.