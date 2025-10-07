Así cayó el ladrón que atemorizó a Tenerife con violentos tirones a mujeres mayores

Una mujer de avanzada edad resultó herida tras sufrir un robo a mediodía en la Avenida Tres de Mayo, junto a la Plaza de la Victoria, en Santa Cruz de Tenerife. Agentes de la Policía Nacional arrestaron a un hombre como presunto responsable del ataque, ocurrido el 13 de septiembre alrededor de las 13.30, cuando la víctima volvía a su casa.

Según la investigación, el individuo se aproximó por la espalda y tiró con fuerza del bolso. El tirón la derribó, la arrastró varios metros y logró arrebatárselo. La afectada fue atendida después en el Servicio de Urgencias de Los Gladiolos, donde recibió asistencia por las lesiones sufridas.

Las pesquisas permitieron poner nombre y rostro al presunto autor. Una vez identificado, los investigadores lo localizaron y practicaron la detención. El trabajo policial no se quedó en ese episodio, los agentes relacionaron al arrestado con otros ocho hechos similares cometidos a plena luz del día, siempre con un patrón repetido que buscaba el factor sorpresa para despojar a las víctimas de sus pertenencias.

Los investigadores reunieron indicios sólidos y presentaron el conjunto probatorio ante la autoridad judicial. Con esa base, el juzgado competente decretó el ingreso en prisión del detenido mientras avanza el procedimiento.