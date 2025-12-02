Así será la PAU 2026 en Canarias: más días de examen y sedes ampliadas

El consejero de Educación, Poli Suárez, confirmó este martes en el Parlamento regional que la Prueba de Acceso a la Universidad tendrá una estructura ampliada en 2026. Ese año las evaluaciones se desarrollarán durante cuatro días y se abrirán nuevos puntos de examen en Los Llanos de Aridane, Gran Tarajal y Puerto de la Cruz. La medida busca acercar las pruebas al alumnado residente en islas y municipios alejados de los núcleos universitarios.

Suárez ofreció estos detalles durante su intervención en la comisión parlamentaria, donde respondió a la diputada nacionalista Diana Lorenzo. La parlamentaria había solicitado información sobre la puesta en marcha de una segunda sede en La Palma para evitar desplazamientos adicionales a los estudiantes de la isla.

El responsable regional de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes explicó que la organización de la PAU contará con tres nuevas localizaciones. En La Palma, el IES José María Pérez, situado en Los Llanos de Aridane, acogerá las pruebas. En Fuerteventura, el punto elegido será el IES de Gran Tarajal. En Tenerife, se trabaja aún en la elección definitiva del espacio en Puerto de la Cruz, aunque el departamento confía en cerrar la decisión en las próximas semanas.

El consejero destacó que la ampliación territorial de las sedes constituye un avance colectivo. Subrayó que se trata de una petición reiterada por distintos sectores educativos y sociales y subrayó que le sorprende el retraso acumulado, ya que las dos universidades públicas siempre mostraron disponibilidad para hacerlo posible. Añadió que este paso permitirá un acceso más equilibrado a las evaluaciones y reducirá los desplazamientos que hasta ahora asumían cientos de jóvenes en cada convocatoria.