Una boutique de diseño de Tenerife en shock: el botín exclusivo que se esfumó con una maleta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de robo con un botín valorado en más de 7.000 euros. Los hechos ocurrieron en una tienda de ropa de diseño de la capital tinerfeña y quedaron denunciados el 31 de julio, según comunicó el cuerpo en una nota informativa.

De acuerdo con el relato policial, la mañana del día anterior a la denuncia (30 de julio) un individuo entró en el establecimiento con una maleta de grandes dimensiones y una actitud que levantó sospechas entre el personal. Al abandonar el local, el sistema de seguridad se activó al pasar por los arcos antihurto. En ese momento, el hombre inició la huida con la maleta, que -siempre según la misma fuente- contenía las prendas sustraídas.

Tras realizar el inventario, los trabajadores constataron la falta de seis artículos. Entre ellos destacaban dos cazadoras de una marca de alta gama, valoradas individualmente en 1.800 y 980 euros, además de otras prendas que elevaban el perjuicio económico por encima de los 7.000 euros.

Con la denuncia en curso, los agentes abrieron diligencias y, a partir de las pesquisas practicadas, lograron identificar al sospechoso, que acumulaba numerosos antecedentes por delitos similares. Una semana más tarde, el individuo fue localizado en el bajo de la vivienda de un familiar. Al salir del lugar, fue interceptado y detenido para su traslado a dependencias policiales.

El arrestado quedó posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente. La Policía no ha informado, por el momento, de la recuperación de las prendas sustraídas ni de posibles daños materiales en el establecimiento.