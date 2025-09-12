Cámaras de seguridad descubren un insólito método para introducir droga en la cárcel

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 21 años después de que, presuntamente, intentara introducir polen de hachís en el Centro Penitenciario de Tahiche utilizando pelotas de tenis manipuladas. Los hechos ocurrieron el 19 de agosto y el caso ya está en manos del Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife, en Lanzarote.

Según la información facilitada, un vigilante de seguridad del centro penitenciario detectó a través de las cámaras a un individuo que, a bordo de un patinete, lanzó dos objetos al interior del recinto. De inmediato alertó a los agentes.

Una patrulla de la Guardia Civil se personó de forma inmediata en las inmediaciones e interceptó al sospechoso a poca distancia de la cárcel. El joven fue trasladado al cuartel de Costa Teguise, donde se practicaron las diligencias oportunas.

Al recuperar los objetos arrojados, los agentes comprobaron que se trataba de dos pelotas de tenis con un hueco practicado en su interior. En ellas se ocultaban varios envoltorios que sumaban aproximadamente 240 gramos de polen de hachís.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife, que continúa las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos.