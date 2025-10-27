Canarias confía en que la ruptura de Junts con el PSOE no frene el decreto de la agenda canaria

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, expresó su deseo de que la ruptura política de Junts con el PSOE no "ponga en riesgo" el decreto que elabora el Ejecutivo autonómico para apuntalar la agenda canaria. "Hay que seguir evaluando cómo avanza la legislatura y la presentación o no de los Presupuestos Generales del Estado" afirmó tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes.

Cabello remarcó que en el seno del Gobierno regional existe "unidad de acción" en torno al decreto. Defendió que no se trata de otra cosa que una "relación de asuntos prioritarios" para el Archipiélago y que el objetivo pasa por consolidarlos pese a la inestabilidad del tablero estatal.

El borrador incorpora la bonificación del 60% del IRPF para residentes en La Palma, una partida de 100 millones destinada a la reconstrucción de la isla, nuevos planes de empleo y el abono de 303 millones en transferencias pendientes. El portavoz subrayó que el instrumento pretende dar continuidad a esos compromisos durante el próximo ejercicio para evitar que se diluyan por la coyuntura parlamentaria.

El Ejecutivo canario quiere "fijar el instrumento administrativo" a fin de "seguir trabajando" en 2026 con seguridad jurídica. La hoja de ruta pasa por elevar el decreto al Consejo de Ministros y, una vez aprobado, someterlo a la convalidación del Congreso. "De lo que se trata es de fijar el instrumento administrativo para poder seguir trabajando el próximo año" insistió Cabello, convencido de que el itinerario permitirá proteger las medidas pactadas con el Estado.