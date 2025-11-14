Un cayuco con más de una decena de menores alcanza El Hierro en una de las entradas más numerosas del mes

Un cayuco con 126 personas de origen subsahariano fue acompañado en la noche del jueves hasta el puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, tras ser localizado a algo menos de dos kilómetros de la costa. Entre los ocupantes viajaban 19 menores de edad y 4 mujeres, según informó este viernes el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El aviso se recibió a las 20.36 horas, cuando se alertó de la presencia de una embarcación próxima al litoral herreño. A partir de ese momento se activó el dispositivo de rescate y un barco de Salvamento Marítimo se dirigió hacia la zona para prestar apoyo y guiar al cayuco hasta el muelle.

Cuatro minutos después, la llegada a La Restinga se produjo con la embarcación ya escoltada por la unidad de Salvamento. En el puerto esperaba el personal sanitario y de emergencias, preparado para realizar la primera valoración médica y el habitual recuento de ocupantes.

De las 126 personas que viajaban a bordo, solo un hombre precisó traslado al hospital de la isla. Presentaba un traumatismo en un hombro, según detallaron las mismas fuentes, mientras que el resto fue atendido en el propio puerto, donde se les ofreció asistencia básica y agua, además de una primera revisión de su estado general.