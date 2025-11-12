Clases canceladas en todas Canarias este jueves: así afectará la borrasca ‘Claudia’ a los estudiantes de las Islas

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial en todo el archipiélago ante el paso de la borrascaClaudia. La enseñanza continuará por vía telemática en aquellas etapas y centros con capacidad para impartirla, de modo que el alumnado pueda seguir el curso sin desplazamientos.

El departamento autonómico precisa que las instalaciones educativas permanecerán cerradas, sin presencia de equipos directivos, profesorado ni personal socioeducativo. La decisión se adopta siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y en un contexto de alertas por viento, lluvia y riesgo de inundación.

La medida busca reducir la movilidad y prevenir incidencias durante las próximas horas. Educación subraya que se trata de una actuación preventiva alineada con los avisos meteorológicos vigentes en las islas y que se revisará conforme evolucione la situación atmosférica.

Borrasca 'Claudia'

'Claudia' llega desde el Atlántico con un frente activo que arrastra aire húmedo y establece un gradiente de presión propicio para rachas intensas y precipitación persistente. Así, se esperan aguaceros intensos con tormenta eléctrica en franjas horarias puntuales y mala mar en los litorales de las Islas.