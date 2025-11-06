Clavijo acusa a Sánchez de prolongar una legislatura sin rumbo y exige una cuestión de confianza

"La legislatura está bloqueada". Así de contundente se ha mostrado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras el anuncio de Junts de vetar leyes y recharzar los Prespuestos Generales del Estado. Ante esta situación, volvió a instar a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza que determinte si todavía cuenta con el respaldo suficiente para seguir gobernando, un paso que, en opinión del nacionalista, debió dar cuando el secretario de Organización de los del puño y la rosa, Santos Cerdán, ingresó en prisión.

Desde Bruselas, donde intervino en un acto de apoyo a las Regiones Ultraperiféricas, Clavijo subrayó que el país no puede permanecer en un estado de "resistencia permanente", mientras se acumulan los problemas. "Esto no es una cuestión de mantenerse en La Moncloa", afirmó ante los periodistas, sino que "se trata de gobernar y de aprobar medidas que den respuesta a los ciudadanos". El líder nacionalista sostuvo que, si no existe mayoría para avanzar, la solución pasa por convocar elecciones. "No hay que tener miedo a las urnas", añadió.

El presidente canario se mostró especialmente crítico con la fragilidad de la actual mayoría parlamentaria, que a su juicio limita la capacidad del Gobierno para aprobar reformas y frena la planificación de las comunidades autónomas. Reprochó a Sánchez que su estrategia se haya reducido a resistir, en lugar de ofrecer estabilidad y dirección política. Según Clavijo, prolongar el bloqueo "tiene un coste real" para la gestión pública y para la confianza de los ciudadanos.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico mantiene su hoja de ruta, que comenzará por aprobar el lunes en el Consejo de Gobierno el borrador del denominado decreto canario, que será remitido al Gobierno central para su revisión y posterior envío al Congreso con el fin de obtener su convalidación. "Me consta que el Gobierno de España también está trabajando y que, con el apoyo de PSOE y Partido Popular en la Agenda Canaria firmada, no debería haber problema para que salga adelante", señaló el presidente canario.

Por otra parte, Clavijo destacó que su gabinete prefiere avanzar con hechos y no con discursos. "Gobernar consiste en trabajar y cumplir compromisos", afirmó. El objetivo es que el decreto quede aprobado antes de final de año para garantizar la puesta en marcha de las medidas previstas y demostrar, dijo, que desde Canarias se sigue gobernando pese a la "incertidumbre" que domina la política estatal.