Esta es la comunidad autónoma que ha logrado evitar el repunte de los casos de gripe: "De momento, ni adelanto ni pico"

El final de noviembre ha marcado la "aceleración" de la transmisión de la gripe en España, sobre todo en la zona norte, algo que ha marcado una llegada anticipada de esta infección respiratoria en varias comunidades autónomas. Entre las principales afectadas se encuentran Asturias, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y La Rioja.

Los principales afectados están siendo, principalmente, los más jóvenes (niños y adolescentes). No obstante, ya se han comenzado a registrar otros grupos de edad, lo cual ha hecho que se activen las 'alarmas' y que se proceda a "vacunarse" para tratar de calmar 'la ola' de casos lo antes posible.

Nuria Gayán, directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, ha insistido en que no se le debe restar importancia a este virus, ya que "que puede llevarnos a ingresar en el hospital. Hay estudios científicos que avalan que después de pasar una gripe crece bastante el número de infartos de miocardio y otros accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares".

"La gripe suele ir desde el oeste hasta el este"

Históricamente, las temporadas de la gripe siempre han tenido el mismo trayecto: "Ha viajado de oeste a este. Ha empezado por Galicia y ha terminado la curva epidémica más tardía de Baleares", ha asegurado Gayán. No obstante, algo diferente ha ocurrido en 2025. "Este año ha tenido un comportamiento muy acelerado y además en la zona norte", ha enfatizado.

La vacunación de la gripe se sitúa en un 56,7% de las personas a partir de 60 años, con la administración en total a todos los grupos de edad de 644.193 dosis, un 83,2% sobre las recibidas hasta el momento (774.000). Sorprendentemente, estos datos son inferiores a los del año pasado, ya que en 2024 se registró un 58,6%. Es por ello que desde la Dirección General de Salud Pública se está recomendando vacunarse lo antes posible, y más con la anticipación de las ondas epidémicas.

Canarias se mantiene firme con respecto al resto de España

A niveles generales, la incidencia ha llegado a estar en los 112,2 casos por cada 100.000, y muy probamente seguirá subiendo. Lo cierto es que todas las comunidades autónomas están viéndose muy afectadas, pero existe un caso en el que los efectos están siendo mucho menores y en los que la curva de contagios está bastante más controlada.

En las Islas Canarias, la gripe también ha crecido en gran medida, aunque no como en el resto de la Península. En las últimas semanas, la incidencia aumentó desde los 39,8 hasta los 52,2 casos por cada 100.000 habitantes, números que reflejan que el repunte está afectando menos en ese archipiélago que en el resto del país. Básicamente, están en registros normales para lo que es la época.

Según ha informado la Consejería de Sanidad de Canarias al diario Atlántico Hoy, "en Canarias el pico siempre suele ser más tarde que en la Península. Y este año va por el mismo camino. Estamos en una situación basal, así que de momento, ni adelanto ni pico".

"Es urgente e importante dado que se ha adelantado la epidemia de la gripe"

Aparte de hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se vacunen, la Consejería de Sanidad también ha recomendado el uso de mascarillas a los profesionales de centros sociosanitarios que atienden a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias, y también a aquellos que sean más vulnerables a los efectos de las infecciones respiratorias agudas. A su vez, deben evitar aglomeraciones en espacios cerrados y disminuir las interacciones sociales.

Para mañana, miércoles 3 de diciembre, Sanidad cree que saldrá adelante un protocolo común de actuaciones frente a la gripe para toda España. "Es urgente y es importante, dado que se ha adelantado la epidemia de la gripe, que nos pongamos a trabajar al unísono para intentar minimizar los efectos", ha insistido la ministra de Sanidad, Mónica García.