Un control de aduanas en Canarias destapa un caso insólito antes de despegar un vuelo a Madrid

Un pasajero de 77 años, vecino de La Laguna, fue interceptado por el personal de Aduanas y agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna cuando pretendía volar a Madrid con 20.477 dosis de distintos medicamentos sin justificación, una cantidad que supera notablemente lo permitido para uso propio.

La detección se produjo durante un control ordinario de bultos facturados mediante rayos X. Los fármacos estaban repartidos en cinco maletas, organizados por tipo y tamaño, lo que facilitó su conteo y clasificación inicial por parte de los agentes.

El viajero no aportó recetas, informes médicos ni documentación aduanera que avalaran la tenencia y el traslado. Según fuentes del caso, la falta de información y la cantidad incautada hacen que se actúe por posible infracción contra las normas sanitarias y aduaneras.

Los investigadores recuerdan que, para transportar medicamentos, ya sea dentro o fuera de la UE, es conveniente llevarlos en su envase original y acompañarlos de prescripción o justificante médico.

La Guardia Civil señala que la venta, el transporte y la distribución de fármacos al margen del control de las autoridades sanitarias generan riesgos severos, entre ellos reacciones adversas, pérdida de eficacia por conservación inadecuada y exposición a productos falsificados. A ello se añade la eventual comisión de infracciones administrativas e incluso de delitos, en función del tipo de medicamento y del propósito del traslado.