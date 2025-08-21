¿Cuánto cuesta ir sin cinturón y con el cuerpo fuera del vehículo en el Teide? La Guardia Civil denuncia a ocho turistas por esta temeridad

La Guardia Civil ha identificado y denunciado a ocho turistas extranjeros -dos conductores y seis pasajeros- por circular de forma temeraria en la carretera TF-24, en el entorno del Parque Nacional del Teide (Tenerife). En las imágenes que se hicieron virales en redes sociales se aprecia a varios ocupantes sentados en las ventanillas de las puertas, con la parte superior del cuerpo fuera del vehículo, sin el uso del cinturón ni la postura correcta dentro del habitáculo.

Tras la difusión del vídeo, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico en Canarias abrió diligencias y coordinó un dispositivo de localización en el que participaron agentes del Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona y de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur. El operativo permitió situar los dos coches de alquiler y a sus ocupantes cuando se disponían a abandonar la isla.

A los conductores se les notificaron denuncias por conducción temeraria y por permitir conductas que comprometen gravemente la seguridad vial; a los pasajeros, por no utilizar los sistemas de retención obligatorios y viajar fuera de la posición reglamentaria. En total, se impusieron dos sanciones de 500 euros con detracción de seis puntos (para cada conductor) y seis sanciones de 200 euros (a los ocupantes). Al tratarse de personas no residentes en España, debieron depositar en el acto el importe de las multas, conforme a la normativa de Seguridad Vial.

Los hechos han sido elevados a la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife para la tramitación del expediente sancionador. La Guardia Civil recuerda que sacar el cuerpo por las ventanillas y viajar sin cinturón no solo es ilegal, sino que multiplica el riesgo de lesiones graves y de pérdida de control del vehículo, especialmente en vías de montaña con tráfico turístico.