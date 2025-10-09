La DANA Alice sacude la Península y deja una sorpresa meteorológica en Canarias este fin de semana

Canarias se descuelga del temporal que agita la Península y Baleares. La primera DANA de alto impacto de la temporada bautizada como Aliceconcentra la inestabilidad en el litoral mediterráneo, donde la Aemet mantiene avisos por lluvias muy fuertes y persistentes. En el Archipiélago, en cambio, la situación es otra, y son alisios los que dominan el tiempo, con polvo en retirada y termómetros contenidos.

Este jueves ya se notó el giro, con cielos poco nubosos, calima ligera con tendencia a remitir y máximas en leve retroceso, un patrón que abre la puerta a un tramo más amable del 'veroño' canario. Las previsiones oficiales apuntan a continuidad de ese ambiente limpio en las próximas jornadas, con intervalos de nubes bajas en vertientes expuestas y sin precipitaciones de interés.

Este viernes llegará con un descenso suave de las temperaturas y viento del nordeste de moderado a ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. El cielo alternará claros y nubes en el norte, despejando en medianías; las máximas tenderán a quedarse por debajo de los 30 °C en numerosas zonas.

El sábado se mantendrá practicamente el mismo escenario, con nubosidad compacta en nortes de las islas montañosas, intervalos en Lanzarote y Fuerteventura y más sol en el resto. Los termómetros apenas se moverán o bajarán un punto, con ambiente algo veraniego en capitales y costas abiertas al alisio. El domingo calcó la idea central de la predicción, predominando la estabilidad, viento canalizado del nordeste y pocas variaciones térmicas, con brisa más floja en cumbres.

En el mar, sin embargo, conviene tener prudencia, y es que la Aemet prevé predominio del nordeste fuerza 5 a 6, incluso 7 mar adentro en tramos expuestos, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 m. Condición típica del alisio que endurece canales y costas abiertas, especialmente por la tarde. Si planeas navegación o deportes acuáticos, revisa el parte antes de salir.

Mientras tanto, Alice descarga en la fachada levantina y Baleares con acumulados significativos y avisos de nivel alto entre este viernes y el fin de semana. Las autoridades han llegado a suspender actos del 9 d’Octubre en València y a adoptar medidas preventivas en Pitiusas, reflejo de la magnitud del episodio en el Mediterráneo. Aquí, ese embolsamiento frío no tendrá efectos directos, siendo la única “herencia” un aire más limpio tras la retirada paulatina de la calima.