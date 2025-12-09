La decoración navideña más original de Canarias resurge en un caserío casi escondido del Archipiélago

La Navidad ya ha llegado a Tiñor, en El Hierro, y se percibe porque un año más el peculiar árbol navideño elaborado con tuneras vuelve a convertirse en protagonista y en escaparate de la isla más occidental del Archipiélago.

Uno de los pueblos más pequeños de Canarias no necesita estructuras luminosas ni grandes carteles para anunciar uno de los periodos más esperados del año. En este núcleo de apenas una treintena de habitantes, un vecino conocido como Juan dedica varios días de trabajo a levantar una figura formada por pencas decoradas con tunos maduros, donde cada pieza se coloca a mano hasta dar forma a un abeto ya reconocible en todo el Archipiélago.

El árbol se alza frente a la Ermita de la Sagrada Familia, en un punto visible desde la carretera HI-1 y que bordea el caserío de Tiñor, lo que provoca que muchos conductores reduzcan la velocidad y se detengan a fotografiar uno de los árboles navideños más peculiares de Canarias.

Un símbolo nacido desde la tunera

Se dice por tierras herreñas, que la iniciativa nació hace unos años como una forma de adornar el entorno de la ermita con materiales del campo, aprovechando la abundancia de tuneras en El Hierro y el conocimiento de cómo manejarlas sin sufrir las espinas, algo muy vinculado a la vida tradicional de las Islas. Así, con el tiempo, algo que empezó como un experimiento, se ha consolidado en ritual que involucra algunas familias de del municipio.

La estructura se construye con una base de soporte sobre la que se van atando las pencas a modo de escamas vegetales, de abajo arriba, hasta rematar la copa. Después se añaden tunos postreros y otros pequeños adornos que aportan color y recuerdan la forma en la que antiguamente se decoraban las casas con elementos del campo, antes de que las guirnaldas hicieran su aparición.

El pueblo más pequeño de El Hierro se abre al mundo

Tiñor figura en las estadísticas como el núcleo habitado de menor tamaño de El Hierro, con una población estable que ronda las dos decenas de vecinos repartidos en casas bajas de piedra, encaladas en blanco y rodeadas de prados de la meseta de Nisdafe. La tranquilidad del lugar, situado a unos cinco kilómetros de Valverde, contrasta con la exposición que le proporcionan las redes cada vez que el árbol reaparece y vuelve a ser fotografiado por turistas, curiosos y residentes que comparten la imagen como ejemplo de una Navidad muy ligada al territorio.

Además, la difusión de esta propuesta coincide con el empeño del municipio por poner en valor el caserío, candidato reciente a reconocimientos que premian a localidades rurales con proyectos singulares y fuerte vínculo con su entorno, algo que se ve reforzado por iniciativas como este adorno hecho a base de plantas autóctonas.