Detenido en Gran Canaria un hombre con ocho órdenes de búsqueda en vigor

La Guardia Civil ha detenido en Vecindario, Gran Canaria, a un varón sobre el que pesaban nada menos que ocho órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas por distintos juzgados de Las Palmas.

Según informó este viernes la Benemérita, los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto, cuando una patrulla de seguridad ciudadana realizaba un control rutinario en las inmediaciones de un supermercado de la zona de El Doctoral.

Al identificar a uno de los conductores, los agentes comprobaron en las bases policiales que el hombre acumulaba numerosas reclamaciones judiciales. Las órdenes estaban relacionadas con diferentes delitos, entre ellos estafas, amenazas, coacciones y delitos contra el patrimonio, lo que evidenciaba tanto la reiteración delictiva como la peligrosidad del detenido.

Tras la intervención, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, en funciones de guardia.