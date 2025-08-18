Detenido en Lanzarote por quebrantar la orden de alejamiento contra su propia madre

Agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) de la Policía Local de Arrecife detuvieron el pasado 6 de agosto a un hombre de 31 años por un presunto delito de quebrantamiento de condena, tras incumplir una orden de alejamiento que tenía vigente contra su propia madre.

Según informó el cuerpo policial, la Sala Operativa alertó a las patrullas sobre la presencia del individuo en el domicilio de su madre, quien solicitó asistencia inmediata. A su llegada, los agentes encontraron al hombre en una habitación con actitud nerviosa, por lo que procedieron a su identificación.

Tras consultar las bases de datos, se confirmó que el detenido tenía en vigor un control específico derivado de la orden de alejamiento. Ante esta situación, los agentes lo arrestaron y lo pusieron a disposición judicial para continuar con el procedimiento correspondiente.