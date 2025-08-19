Detenido en Santa Cruz de Tenerife un hombre por violencia de género con varias órdenes judiciales pendientes

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. Además, sobre él pesaban varias requisitorias judiciales emitidas por tres juzgados distintos, por su presunta implicación en diversos delitos.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima, quien relató haber sido objeto de agresiones físicas continuadas por parte de su pareja. Según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la mujer también aseguró haber recibido amenazas graves tanto hacia su persona como hacia su familia, además de sufrir situaciones constantes de acoso y control.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades consideraron que el sospechoso representaba un riesgo elevado. La policía manejaba información que apuntaba a que el individuo podría estar en posesión de armas de fuego, armas blancas y custodiaba además dos perros de raza peligrosa.

Al no poder ser localizado inicialmente, y dada la existencia de tres órdenes judiciales activas, la autoridad judicial autorizó una entrada y registro en el domicilio del sospechoso. Para ello, se desplegó un amplio operativo policial en el que participaron unidades especiales de intervención.

La actuación culminó con la localización y detención inmediata del individuo, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Tras tomarle declaración, se decretó su ingreso en prisión preventiva