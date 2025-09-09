Detienen en Gran Canaria a un hombre por una presunta agresión sexual a su inquilina y grabarla sin consentimiento

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) detuvo el 26 de agosto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su inquilina y de vulnerar su intimidad tras supuestamente grabarla en la vivienda que ambos compartían. Según informó el cuerpo, las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana.

La víctima se mudó al domicilio del presunto agresor el 12 de abril de 2025, tras acordar un alquiler mensual de 400 euros sin contrato formal. Durante los meses de convivencia, y de acuerdo con su testimonio, el propietario habría perpetrado varias agresiones sexuales en distintas estancias de la casa. En cada episodio, la mujer manifestó que rechazó los hechos y exigió que cesaran, sin éxito.

La denunciante aseguró además que el casero la acosaba de manera habitual y la amenazó de muerte en varias ocasiones, lo que -sumado a los episodios de violencia- generó un clima de miedo permanente que la llevó a abandonar la vivienda y presentar denuncia.

Al marcharse, la víctima observó una cámara en el pasillo orientada hacia la puerta. Al preguntarle al propietario, este le habría asegurado que estaba desactivada “para respetar su privacidad”. Los agentes le atribuyen también un delito contra la intimidad por estos hechos.