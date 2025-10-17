Diez detenidos en una macrooperación contra estafas digitales en Santa Cruz de Tenerife: más de 155 víctimas y 1,1 millones defraudados

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a diez personas -ocho hombres y dos mujeres, de entre 19 y 31 años- por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de cinco de los arrestados. La operación, de gran envergadura, se ha realizado con apoyo de unidades especializadas desplazadas desde Barcelona.

La investigación comenzó en abril, tras la denuncia de una vecina de la capital tinerfeña que aseguró haber sido engañada mediante las tácticas conocidas como “hijo en apuros”, además de smishing y vishing a través de mensajería instantánea. A partir de ese primer caso, los agentes trazaron el perfil de una trama “altamente estructurada”, con alcance nacional y un volumen creciente de afectados.

Hasta ahora se han identificado más de 155 víctimas y un perjuicio económico que supera 1.100.000 euros, cifra referida únicamente a los hechos puestos en conocimiento de la Policía Nacional. No se descarta que el montante aumente conforme avancen las diligencias y se incorporen nuevos testimonios.

Según fuentes policiales, el grupo operaba con identidades falsas, líneas telefónicas vinculadas a terminales intervenidos y cuentas bancarias de terceros -las llamadas “mulas financieras”- para mover y blanquear el dinero. En los registros se intervinieron 28 teléfonos móviles y más de 150 líneas de comunicación, además de dispositivos encriptados, ordenadores, armas, efectivo, sustancias estupefacientes, tarjetas bancarias y criptomonedas.

La fase operativa se ejecutó en los últimos días con entradas y registros en diez inmuebles situados en la provincia de Barcelona: cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell, entre domicilios y locales comerciales. De estos escenarios se extrajo abundante material ligado a la actividad criminal.

Los primeros análisis del material incautado apuntan a la existencia de paneles con datos bancarios de miles de personas, indicio de una base de potenciales objetivos aún no identificados. Asimismo, los investigadores han localizado direcciones de monederos de criptodivisas que, presuntamente, se usaban para dificultar el rastro del dinero.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para completar el esclarecimiento de los hechos, explotar la información obtenida de los dispositivos y detectar nuevos implicados. El cuerpo subraya que la operación ejemplifica la eficacia de la colaboración interterritorial y la capacidad de respuesta frente a fenómenos delictivos complejos con impacto en todo el país.