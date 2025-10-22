España tiene su propia isla del miedo: un estudio revela su sorprendente ubicación

Tenerife abre el ranking canario de experiencias que nadie logra explicar tras un trabajo de campo realizado por Research Frontier para el portal especializado Casino.org con motivo de la campaña de Halloween de 2025. La encuesta, que alcanzó a diez mil personas en España, atribuye a la isla el registro más alto del Archipiélago y uno de los más elevados del país.

Más de uno de cada cuatro residentes en Tenerife declara haber vivido un episodio que escapa a la lógica, con un 26,3% de menciones. Los relatos más frecuentes se concentran en la sensación de vigilancia sin causa visible, golpes o pasos sin origen, descensos bruscos de temperatura y objetos que cambian de sitio sin intervención humana. En menor medida aparecen siluetas o figuras, además de un conjunto de situaciones que los participantes ubican en la categoría de lo imposible. El propio recuento sitúa a la provincia entre las más supersticiosas del país y, sin embargo, solo tres de cada diez se definen como tales, mientras que casi la mitad reconoce seguir rituales de protección por prudencia..

Conviene mirar el trasfondo cultural para entender por qué prende con fuerza la narrativa de lo insólito en el territorio. El archivo oral canario ha conservado leyendas en torno a barrancos, cuevas y caseríos que hoy perviven en rutas y excursiones. El ejemplo más citado es el Barranco de Badajoz, en Güímar, convertido en itinerario de fábulas y enigma con historias de luces, presencias y desapariciones. La conocida Niña de las Peras forma parte de ese repertorio que alimenta visitas guiadas y crónicas turísticas desde hace años. Diversos reportajes nacionales lo describen como una ruta del miedo que combina botánica, patrimonio hidráulico y atmósfera inquietante.

No es el único lugar que añade capas al imaginario. En el sur de la isla, el conjunto de Abades, vinculado al antiguo proyecto de sanatorio, arrastra leyendas modernas sobre rituales y fenómenos, a caballo entre ruina militar, arquitectura monumental y turismo. La prensa local lo ha señalado como el lugar abandonado más impactante de Canarias, un argumento que cada temporada atrae a curiosos, fotógrafos y creadores de contenido.

Mientras tanto, la encuesta retrata un comportamiento llamativo que los autores definen como superstición encubierta. Quien afirma no creer, en muchas ocasiones toca madera, se aferra a un amuleto o pide un deseo a una estrella por simple prudencia. Esa práctica cotidiana convive con tradiciones de curandería y con consultas esotéricas que continúan presentes en la vida insular, aunque con menor peso que en décadas pasadas. La mención a brujas, tarot u ouija aparece como herencia popular más que como norma social, y aun así deja huella en la identidad cultural y en la conversación pública. La difusión del informe durante octubre ha reactivado ese debate, que cada año cobra fuerza con el calendario festivo.

La ola de interés no se limita a Canarias. El turismo del susto crece en España con enclaves peninsulares que exploran su propia memoria oscura, desde antiguos preventorios a balnearios en ruinas, con visitas organizadas y cobertura mediática. Ese contexto ayuda a entender por qué las islas, con su geografía volcánica, su red de galerías de agua y sus mitos guanches, aparecen como territorio fértil para relatos que mezclan historia, paisaje y sugestión colectiva.

El trabajo de Research Frontier se llevó a cabo entre el uno y el diez de octubre con margen de error del dos por ciento y sin muestras en Murcia, La Rioja, Ceuta, Melilla y Baleares. La metodología permite fotografiar percepciones, no certificar fenómenos, de modo que el valor informativo reside en el pulso sociocultural. En esa clave, Tenerife emerge como laboratorio del asombro, donde la frontera entre el dato y la leyenda se discute en senderos, plazas y hemerotecas. La isla mira al otoño con un relato potente que atrae lectores, excursionistas y buscadores de historias, y que además apunta a una tendencia en alza dentro del consumo turístico y mediático.