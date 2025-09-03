Fallece un bañista en una playa de Canarias pese a los esfuerzos de reanimación

Un hombre falleció este miércoles después de sufrir un episodio en el agua en la playa de Las Teresitas, en Tenerife. El aviso se produjo a las 10:35 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de que los socorristas habían rescatado a un varón inconsciente y en parada cardiorrespiratoria, iniciando de inmediato maniobras de reanimación.

Tras la llamada, el 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos necesarios y desplazó al lugar una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de movilizar a efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional. A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado continuaba en parada y aplicó maniobras avanzadas de reanimación.

Pese a la intervención continuada de los socorristas y del equipo del SUC, no fue posible revertir la parada cardiorrespiratoria y los sanitarios certificaron el fallecimiento en el lugar, según informó el 1-1-2 Canarias.

Agentes de la Policía Local colaboraron en el dispositivo y la Policía Nacional se hizo cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial, además de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.