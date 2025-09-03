Suceso
Fallece un bañista en una playa de Canarias pese a los esfuerzos de reanimación
Los sanitarios certificaron el fallecimiento en el lugar
Un hombre falleció este miércoles después de sufrir un episodio en el agua en la playa de Las Teresitas, en Tenerife. El aviso se produjo a las 10:35 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de que los socorristas habían rescatado a un varón inconsciente y en parada cardiorrespiratoria, iniciando de inmediato maniobras de reanimación.
Tras la llamada, el 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos necesarios y desplazó al lugar una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de movilizar a efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional. A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado continuaba en parada y aplicó maniobras avanzadas de reanimación.
Pese a la intervención continuada de los socorristas y del equipo del SUC, no fue posible revertir la parada cardiorrespiratoria y los sanitarios certificaron el fallecimiento en el lugar, según informó el 1-1-2 Canarias.
Agentes de la Policía Local colaboraron en el dispositivo y la Policía Nacional se hizo cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial, además de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.
