Fallece un ciclista atropellado en Tenerife durante la noche

Un hombre que viajaba en bicicleta perdió la vida en la noche de este lunes después de ser arrollado por un turismo en el kilómetro 6 de la carretera TF-652, en el municipio tinerfeño de Arona. El Centro Coordinador de Emergencias de Canarias recibió el aviso poco antes de la medianoche y activó de inmediato los recursos sanitarios disponibles.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario. Pese a la rápida intervención, el personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento del ciclista, que presentaba lesiones incompatibles con la vida tras el impacto.

La zona quedó acordonada mientras los equipos de seguridad trabajaban para garantizar la seguridad vial y facilitar la labor de los agentes. La Guardia Civil ha asumido la investigación del siniestro con el fin de esclarecer cómo se produjo el atropello y determinar las posibles responsabilidades.