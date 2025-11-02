Fernando Alonso, Quevedo y Mario Casas ya han comido aquí: el restaurante español que todos quieren visitar

Dentro del paisaje del barranco de Guayadeque, en Gran Canaria, se encuentra un restaurante que se ha vuelto imprescindible para bastantes celebridades. Se llama El Centro, y está, literalmente, metido en una cueva natural. En ese sitio, rodeado de paredes de piedra volcánica y un ambiente sin igual, se ofrecen platos muy representativos de la cocina de las Islas Canarias.

Este lugar no solo fascina a los visitantes que andan buscando algo distinto, sino que ha sabido cómo atraer a personajes tan famosos como Fernando Alonso, Quevedo, Mario Casas u Omar Montes. Hasta una sección del documental de La Oreja de Van Gogh para HBO se filmó aquí sacando partido al peculiar atractivo del sitio.

Una perla oculta en Guayadeque

El restaurante El Centro inauguró en la década de los ochenta y desde ese momento ha podido mantenerse fiel a lo esencial de la gastronomía local. Su ubicación, en una zona protegida y considerada Monumento Natural, ya es una gran razón para visitarlo. Pero lo que de verdad lo hace especial es su cocina, preparada con recetas de siempre y productos de calidad superior.

En su menú, la carne es lo principal. El cochino horneado, la parrillada o la chuleta de ternera son algunos de los platos que más se piden. Su cerdo frito, uno de los más conocidos de la isla, viene con alioli y ha recibido premios varias veces por su sabor y su textura. Por otro lado, el cerdo asado, que solo se hace en fin de semana, ganó el concurso gastronómico 'Una isla de sabores', gracias a una receta que mezcla tradición y sencillez.

Un clásico que sigue a tope cada semana

El éxito de El Centro no es algo que pasó sin más. Tras más de cuarenta años de historia, el restaurante recibe cada semana a más de 1.500 clientes, tal como señalan varios medios locales. Muchos son turistas, pero también hay canarios que no paran de volver por la calidad de su comida y el ambiente agradable que se siente dentro de la cueva.

El local conserva el encanto de lo antiguo, con una decoración simple que deja que el entorno natural sea el protagonista. Comer ahí se convierte en una vivencia distinta, donde cada plato sabe a tierra, a fuego y a costumbre.