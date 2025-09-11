La Fiscalía pide 15 años de cárcel para un acusado de agredir sexualmente a una menor tutelada en los carnavales de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará la próxima semana el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor tutelada durante las fiestas del Carnaval de 2024. La Fiscalía reclama para él 15 años de cárcel y el pago de 15.000 euros en concepto de daño moral, según el escrito de acusación.

De acuerdo con la acusación, la joven -bajo la responsabilidad del Gobierno de Canarias y en proceso de reintegración familiar- disponía de permiso para pernoctar algunos días en casa de su madre. Uno de esos días, en plena celebración carnavalera y ya entrada la noche, salió a divertirse con dos amigas, también menores tuteladas y acogidas en el mismo centro.

Durante la fiesta, el grupo se cruzó con varios jóvenes del entorno de la víctima, entre ellos un varón mayor de edad al que el Ministerio Público atribuye el delito. Siempre según la Fiscalía, la chica se encontraba en estado de embriaguez por consumo de alcohol cuando coincidieron. En un momento dado, al dirigirse ella al servicio, el procesado la habría agarrado del brazo y llevado al baño de mujeres.

Una vez en el interior, y dentro de uno de los cubículos, se habría producido acceso carnal pese a la oposición de la menor, conforme sostiene la acusación. Tras la denuncia, el sospechoso fue detenido después de ser reconocido por el disfraz que llevaba aquella noche y pasó a situación de prisión provisional.

El fiscal solicita además la imposición de prohibiciones y medidas complementarias que suelen acompañar a este tipo de condenas, como órdenes de alejamiento y comunicaciones restringidas, extremo que se concretará en sala.