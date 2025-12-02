Golpe al narcotráfico en Tenerife: 14 detenidos y 1.736 plantas incautadas en una operación contra clubes cannábicos ilegales

El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil han desmantelado en Tenerife una estructura criminal dedicada al cultivo de marihuana y a la distribución de drogas mediante asociaciones cannábicas que operaban al margen de la normativa vigente. La operación, denominada Brotherbross, ha concluido con catorce arrestos y con la intervención de diversas plantaciones y laboratorios vinculados al grupo, una actuación que pone fin a meses de pesquisas iniciadas tras una denuncia ante la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife.

La investigación comenzó en noviembre de 2024 y permitió identificar un entramado que manejaba clubes cannábicos en Adeje, El Fraile, San Isidro, Abades y Caletillas. Estos establecimientos actuaban como puntos encubiertos de reparto y estaban gestionados mediante testaferros. Los registros en los locales, ahora precintados, se realizaron de forma simultánea junto a las inspecciones en cinco viviendas, dos fincas destinadas al cultivo intensivo y tres plantaciones en interiores, además de un laboratorio de extracción de sustancias. Las actuaciones evidenciaron una infraestructura preparada para producir marihuana a gran escala.

El resultado de los registros confirma la dimensión de la red, ya que los agentes intervinieron 70 kilos de marihuana, casi nueve kilos de hachís, más de un kilo de resina y 1.736 plantas, además de cocaína, setas alucinógenas y distintas modalidades de derivados de cannabis como rosin y bubble hash. También hallaron 109.400 euros en efectivo y dos armas de aire comprimido.

Entre los detenidos figura el presunto cabecilla, conocido como 'El Santo', que se promocionaba en redes sociales como especialista en extracción de derivados y que viajaba con frecuencia a distintos países para publicitar sus métodos. Tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional por orden del Tribunal de Instancia número 1 de Granadilla de Abona, que mantiene abiertas las diligencias mientras se examina el material incautado.