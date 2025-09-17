De la gran pantalla al plato: dónde come Samuel L. Jackson en España

Samuel L. Jackson ha vuelto a Gran Canaria y, con él, su rutina. Cine por el día y mesa reservada por la noche. El intérprete, que se encontraba en la isla por un nuevo proyecto de rodaje, fue visto de nuevo en la Trattoria Pizzería Calabré, en la calle General Vives, un local de comida napolitana que ya frecuentó en noviembre de 2024 cuando pasó por el territorio insular por el thriller de acción The Beast (La Bestia). La secuencia se repitió casi plano a plano, con clientes sorprendidos y fotos concedidas con una sonrisa siempre en la cara.

En su regreso a Calabré, Jackson se decantó por un menú de rodaje largo. Lasaña como plato estrella y, alrededor, un festín italiano con ensalada de rúcula, albóndigas, rigatoni a la boloñesa, burrata, carpaccio de bresaola, caprese, raviolón con mantequilla y salvia, fritura de calamar y una clásica pizza Margherita, todo maridado con Chianti. El actor, con más de 150 películas y una voz que no necesita presentación, volvió a convertirse en la atracción del salón.

La otra parada del día fue una declaración de amor antigua. El restaurante Fuji, leyenda viva de la capital grancanaria y, sobre el papel, el primer japonés de España. Allí cenó Jackson otro día, según contaron quienes lo vieron, y revalidó el vínculo que nació durante el rodaje de The Beast en 2024. Para entender el magnetismo del Fuji hay que rebobinar hasta los años 60, cuando Las Palmas de Gran Canaria ya era un puerto cosmopolita y las grandes compañías pesqueras japonesas convirtieron el Puerto de la Luz en base de operaciones en el Atlántico occidental. Entonces, en los veranos más calurosos e intensos, podían atracar hasta 130 atuneros al mes y la ciudad se abría a una vida nocturna con bares.

La presencia de Samuel L. Jackson en la capital grancanaria también confirma otro escenario, y es el tirón de la isla como plató. En la última década, Gran Canaria ha encadenado producciones internacionales seducidas por el clima, la luz y la versatilidad de localizaciones a pocos kilómetros de distancia.