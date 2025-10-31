Hallado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Gran Canaria

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en los tetrápodos junto a la Avenida Marítima, a la altura del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición y, según las primeras informaciones, podría haber estado atrapado en el rompeolas durante varios días.

El hallazgo ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 17:30 horas, cuando un agente de la Guardia Civil, que estaba fuera de servicio, notó un fuerte olor proveniente de la zona rocosa que separa el mar de la carretera. Al acercarse, vio restos que parecían sangre y, unos metros más adelante, encontró un pasaporte abandonado. Al asomarse a la escollera, distinguió un cuerpo inmóvil entre las piedras.

Patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de un hombre sin signos vitales. Los agentes accedieron a la barrera de bloques para realizar una primera inspección visual y constataron el avanzado deterioro del cadáver, lo que sugería que había estado allí durante algún tiempo.

También participaron en el operativo unidades de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Para garantizar la seguridad de los intervinientes y facilitar las maniobras de rescate, se cerró el carril derecho de la GC-1 en dirección norte, lo que permitió a los servicios de emergencia trabajar con mayor comodidad en una zona de tráfico muy concurrida.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se encargaron de recuperar los restos desde la escollera, una operación delicada debido a la orografía del terreno y el oleaje. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar la autopsia, que determinará la causa de la muerte y el tiempo aproximado que llevaba en el lugar.