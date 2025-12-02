Hallado el cadáver de un hombre desnudo y ensangrentado en una playa de Gran Canaria

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Bocabarranco, en el municipio grancanario de Telde, durante la mañana de este martes 2 de diciembre. El cadáver apareció desnudo y con abundante presencia de sangre sobre la arena, según han informado fuentes policiales.

El aviso se registró en torno a las 08.30 horas, momento en el que el teléfono de emergencias alertó de la presencia de una persona inmóvil en la zona costera. Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar y confirmó la existencia del cuerpo de un varón de entre 30 y 35 años, sin ropa y con evidentes signos de sangrado, tendido en la playa de Bocabarranco.

A partir de ese instante, los agentes activaron el protocolo habitual en casos de muerte de origen desconocido y acordonaron el área para preservar posibles indicios. La prioridad se centra ahora en reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo, así como en identificar de manera completa al fallecido y notificar la situación a sus allegados una vez se comprueben todos los datos.

Por el momento, la Policía Nacional mantiene que se desconocen las causas del fallecimiento y subraya que la investigación se encuentra en curso. La autopsia y los análisis forenses serán determinantes para aclarar si se trata de una muerte violenta, de un accidente o de cualquier otra circunstancia. Hasta que esas pruebas concluyan, las fuentes consultadas insisten en que no se descarta ningún escenario