Un hombre desaparece en el mar de Gran Canaria mientras trataba de recuperar una moto náutica

Los servicios de emergencias reactivaron al amanecer de este martes la operación de rastreo en la costa de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, después de que un hombre desapareciera la noche anterior mientras intentaba recuperar una moto náutica. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 confirmó que el dispositivo se mantiene por mar, tierra y aire con participación de Salvamento Marítimo, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias y efectivos policiales.

Según las primeras informaciones, la persona desaparecida perdió el contacto con sus acompañantes cuando trataba de recuperar una moto acuática que había quedado a la deriva. Durante la madrugada se realizaron batidas sin resultados y el operativo se reforzó con la primera luz del día.

La búsqueda se concentra en el tramo costero más expuesto del municipio, con patrullas desde tierra y barridos paralelos a la costa por parte de embarcaciones de Salvamento Marítimo y recursos aéreos. El protocolo incluye patrones de búsqueda en abanico y cuadrículas marítimas para cubrir con precisión el área estimada por corrientes y viento.

Contexto marítimo

La Agencia Estatal de Meteorología no mantiene avisos específicos para la costa canaria este martes, aunque la predicción marítima describe mar de fondo del norte de entre uno y tres metros con tendencia a disminuir durante el día. Estas condiciones pueden dificultar la visibilidad de objetos a ras de agua, como una moto acuática o un chaleco, y obligan a extremar la vigilancia en las maniobras de aproximación.