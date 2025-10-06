El hotel en el que se hospeda John Travolta en Gran Canaria es uno de los más lujosos e icónicos de Canarias

John Travolta ha convertido a Gáldar, en Gran Canaria, en su escenario durante el rodaje de Mareas Negras, título internacional Black Tides, y la actividad se concentra de nuevo en Sardina del Norte.El intérprete aterrizó en Gran Canaria el 21 de septiembre y permanecerá hasta finales de octubre, con un plan de trabajo que combina rodajes, secuencias en el puerto y desplazamientos por varias calas del norte.

Renny Harlin dirige el proyecto y vuelve a un terreno que domina, acción de alta tensión con aroma clásico y factura contemporánea. El finlandés, responsable de éxitos de taquilla como la segunda entrega de La jungla de cristal o Máximo Riesgo, conduce un thriller de supervivencia que sitúa su trama en el Estrecho de Gibraltar. El productor grancanario Adrián Guerra, al frente de Nostromo Pictures, lidera la pata local y coordina una maquinaria que integra talento canario y equipos foráneos.

Travolta da vida a Bill Pierce, un padre que intenta recomponer la relación con su hija y su nieto durante unas vacaciones en barco. Ese plan familiar se tuerce cuando un grupo de orcas irrumpe y convierte la travesía en una lucha por mantenerse con vida. El argumento exige realidad física, por eso el litoral de Gáldar aporta textura, oleaje y luz, además de una comunidad que ha arropado el set con respeto y curiosidad medida.

Sardina del Norte

Sardina del Norte se ha revelado como un lugar clave por sus accesos, que permiten que la caravana técnica entre y salga con rapidez. Además, los fondos ofrecen variedad para las tomas marítimas, y el caserío aporta un entorno natural idóneo.

Travolta apenas se ha dejado ver, entra y sale de un camerino móvil entre cortes de tráfico puntuales y un equipo que opera en silencio, aunque alguno ha podido conseguir una instantante con el actor.

La economía local, en aumento

La economía local va en aumento, se nota en las reservas de los hoteles, los alquileres vacacionales y casas de huéspedes, además de turnos extra en cafeterías, refuerzo de proveedores de iluminación y sonido, y una cadena de oficios que se activa a partir del cine. La proyección internacional de la película situará de nuevo a Gran Canaria en el mapa audiovisual, con imágenes que recorrerán mercados y plataformas cuando el largometraje llegue a salas.

La producción mantiene en secreto el resto de escenarios por razones de seguridad y fluidez del rodaje. Lo único firme por ahora apunta a la costa galdense, con Sardina del Norte como lugar principal. La combinación de discreción, calendario ajustado y un territorio que ofrece variedad en pocos kilómetros explica la elección de un destino que ya ha visto a varios de los principales actores de Hollywood en el lugar.

Dónde se suelen quedar los actores cuando visitan la isla

La tradición señala hoteles de cinco estrellas en el entorno de Ciudad Jardín y el Parque Doramas, muy próximos al Muelle Deportivo y a los ejes de producción de la ciudad. El Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, destacan su historia y su relación con huéspedes ilustres, además de una ubicación estratégica para equipos de cine que necesitan privacidad. No hay confirmación de que Travolta se hospede allí, aunque el perfil del establecimiento encaja con las necesidades de una superproducción.