Un influencer canario visita el Hotel Okupa de Tenerife: "Aquí hay personas honradas"

El Grand Hotel Callao, cerrado desde el inicio de la pandemia en octubre de 2020, alberga desde hace meses a decenas de personas que no pueden pagar un alquiler en el sur de Tenerife.

El influencer canario @specialsixyt se acercó al recinto con su cámara y constató que la actividad no se diferencia de la de cualquier vecindario: coches entrando y saliendo, luces encendidas en múltiples habitaciones y un ambiente que describió como tranquilo y alejado de la tensión que suele asociarse a la okupación.

Durante su recorrido, el tiktoker conversó con algunos ocupantes y subrayó que son personas con empleo que no encuentran alternativa habitacional asequible en una isla donde los precios del mercado han alcanzado niveles inasumibles para gran parte de la población local.

De cuatro intrusos a cincuenta ocupantes

Según declara El País, la ocupación comenzó la madrugada del 17 de febrero cuando cuatro hombres forzaron las cámaras de seguridad y accedieron al edificio principal.

En minutos, doce personas ya controlaban el complejo, dos fueron detenidos, uno huyó, y la administradora, Margarita Domínguez, asegura que todo respondió a una planificación previa.

Tres días después, más de cincuenta personas habían tomado las plantas del hotel, convirtiendo antiguas suites en viviendas compartidas y zonas comunes en espacios de cocina y lavandería colectiva.

La visita del influencer ha servido para visibilizar un fenómeno que trasciende el caso concreto: el modelo turístico canario genera infraestructuras que quedan desocupadas fuera de temporada mientras crecen los desahucios y la lista de espera para ayudas al alquiler.

El contraste entre el lujo abandonado y la precariedad de quienes lo habitan ha convertido el Grand Hotel Callao en un símbolo del desequilibrio entre la industria sin descanso y los residentes que ven imposible permanecer en su propia tierra.