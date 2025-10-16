Interceptadas dos nuevas embarcaciones con 79 inmigrantes rumbo a Canarias: 51 rescatados al norte de Lanzarote y 28 guiados a puerto en El Hierro

Dos nuevas embarcaciones con personas inmigrantes han sido localizadas este jueves en aguas cercanas a Canarias. En una jornada de intensa actividad para Salvamento Marítimo, sus equipos rescataron a 51 ocupantes de una patera al norte de Lanzarote y acompañaron hasta el puerto de La Restinga (El Hierro) a un cayuco con 28 personas, entre ellas cuatro menores, que navegaba muy cerca de la costa.

El avión Sasemar 103 localizó al mediodía un cayuco que navegaba a unas 42 millas náuticas de Arrecife (Lanzarote). Tras la señal, el Centro de Coordinación de Las Palmas activó a la Salvamar Acrux, que acudió al punto indicado y procedió al rescate de sus 51 ocupantes -49 hombres y dos mujeres, todos de origen magrebí- antes de poner rumbo al muelle de Arrecife, con llegada a las 16.20 horas.

Paralelamente, un radar SIVE detectó una segunda embarcación a 7,5 millas al suroeste de La Restinga, en El Hierro.La unidad Salvamar Diphda salió a su encuentro y escoltó el cayuco hasta puerto, donde desembarcaron 28 personas de origen subsahariano, cuatro de ellas menores. La estimación inicial situaba el pasaje en torno al centenar debido al tamaño del casco, pero el recuento oficial en tierra fijó la cifra definitiva en 28.