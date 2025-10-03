Un joven sobrevive 36 horas en el mar aferrado a su moto de agua tras un accidente en Gran Canaria

Un joven de 27 años, Layonel Ramírez Collado, logró sobrevivir durante 36 horas en alta mar tras caer de un barco y aferrarse a su moto acuática volcada en aguas del sur de Gran Canaria. El incidente ocurrió cuando intentaba recuperar su embarcación personal, que se había soltado mientras navegaba con amigos.

La desaparición de Ramírez activó un operativo de búsqueda y rescate coordinado por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. El avión Sasemar 103 lo localizó a 18 kilómetros al suroeste de Arguineguín, y fue rescatado cerca de la Central térmica de Juan Grande por el helicóptero Helimer y la embarcación Guardamar Urania.

Durante su odisea, Ramírez soportó deshidratación severa, quemaduras solares y dolores musculares provocados por la exposición prolongada. Fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Su familia recibió la noticia con emoción y alivio. Su madre, Natividad Collado, calificó el rescate como “su peor pesadilla”, mientras que su abuelo José destacó la fuerza y el espíritu de lucha del joven.