Llega un cayuco con 230 inmigrantes a bordo a El Hierro

Un nuevo cayuco con unos 230 migrantes de origen subsahariano a bordo -entre ellos 13 mujeres y seis presuntos menores- llegó ayer martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

La embarcación fue detectada a algo más de 11 millas al sur de la 'isla del meridiano' por el SIVE de la Guardia Civil y a su encuentro partió la Salvamar Navia, que la interceptó y la acompañó en condiciones de seguridad hasta su entrada a puerto poco antes de las 12.00 horas.

La mejoría del estado de la mar ha propiciado que en dos días hayan llegado dos cayucos a Tenerife y El Hierro con casi 450 personas a bordo.