Llega el frío y la lluvia a Canarias: la Aemet anticipa un cambio de tiempo drástico a partir de este día

Canarias se prepara para un cambio en el guion meteorológico. Después de un puente de diciembre pasado por sol, calima y tiempo cálido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha dibujado una cara menos amable en el Archipiélago para los próximos días., y es que las Islas comenzarán a partir del jueves y viernes a notar la llegada del invierno, con un descenso de temperaturas en todo el territorio y un ambiente claramente más invernal.

Los modelos de predicción dibujados por la Aemet señalan zonas de medianías que rozarán como máximo los 17 grados, mientras que áreas costeras el refrescamiento será más eviedente y se notará tanto en la sensación térmica como en la necesidad de cambiar la camiseta y el pantalón corto por prendas con algo más de abrigo.

El frío no será el único en hacer acto de presencia, la entrada del frente vendrá acompañada de un aumento de la nubosidad, con cielos más cerrados en las vertiente nortes y lluvias que, según la Aemet, serán intensas el viernes y el sábado en las islas más montañosas (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro).

Recomendaciones ante el descenso térmico

Con la vista puesta en este escenario que se aproxima a Canarias, las autoridades aconsejan seguir de cerca las actualizaciones del tiempo, especialmente para quienes tengan previsto desplazarse a zonas de cumbre o realizar rutas de senderismo en las islas de mayor relieve, donde el descenso de las máximas y el incremento del viento pueden hacer que la sensación de frío sea superior a la que marcan los termómetros.

Se recomienda también adaptar la ropa a ese escenario, incorporar prendas de abrigo ligero y chubasquero en la mochila y planificar con antelación las actividades al aire libre, sin olvidar que tras varios días de ambiente cálido el cuerpo puede percibir con mayor intensidad un cambio brusco hacia valores más bajos.