Mientras todos celebran Halloween, esta región de España honra a sus muertos de una manera diferente

Cada 31 de octubre, mientras que en casi todo el mundo se ven calabazas brillantes y disfraces espantosos, en Canarias muchas familias prefieren mirar al pasado y honrar a los que se fueron. En vez de festejar el terror, celebran la memoria. Así perduran los finaos, un hábito muy metido en la cultura isleña que lucha contra la expansión del Halloween mundial.

Una tradición con mucha historia

La palabra “finaos” viene del término “finados”, que se usaba para nombrar a los difuntos. Aunque ahora suene casi lírico, esconde una costumbre antigua. En épocas pasadas, las familias canarias se juntaban al anochecer del 31 de octubre para charlar sobre sus fallecidos, recordar momentos y mantener vivo su recuerdo. Se pensaba que en esa noche las almas volvían un rato al calor del hogar.

Varios estudios de etnografía muestran que esta costumbre tiene un origen mixto, donde se unen las creencias de los antiguos habitantes prehispánicos con los ritos católicos llevados tras la conquista. Con los años, la reunión de los finaos se hizo un acto cercano de cariño y respeto, una manera de aceptar la muerte sin miedo, viéndola como parte normal del ciclo de la vida.

Entre el recuerdo y la compañía

Los finaos no eran solo un tiempo de reflexión. También eran una ocasión para unir a la comunidad. Los vecinos contaban relatos, cantaban canciones y bebían ron miel mientras el olor de las castañas asadas llenaba las calles. Era una noche de unión en la que el recuerdo se mezclaba con la felicidad de estar juntos.

El antropólogo canario Juan Carlos Armas ha dicho que esta fiesta es “una enseñanza emocional contada de boca en boca”, porque con ella los niños aprendían el valor del recuerdo, la identidad y la continuidad familiar. En un lugar rural, sin iglesias grandes ni cementerios lujosos, la palabra y la mesa se hicieron los verdaderos altares del recuerdo.

Una costumbre que se opone al avance de Halloween

En los tiempos recientes, la impronta cultural del Halloween importado ha ido eclipsando festejos propios, y las Islas no han quedado al margen. Aún así, la tradición de los Finaos persiste. En varios pueblos, sobre todo en áreas rurales de Gran Canaria y Tenerife, ha resurgido con ímpetu en años recientes. Grupos culturales y consistorios organizan eventos, puestas en escena populares y talleres que explican a los jóvenes el porqué de esta costumbre.

Sabores que narran vivencias

Ningún festejo canario está completo sin su gastronomía. Durante la noche de los Finaos, las mesas se colman de frutos de la temporada: almendras, nueces, piñones y, principalmente, castañas recién asadas. También se elaboran postres típicos como los huesos de santo o el bienmesabe, un dulce a base de miel y almendras que representa la conexión entre lo material y lo espiritual. El ron miel, en pequeñas copas, acompaña los brindis dedicados a los que ya no están.

Una herencia que busca su sitio hoy

Aunque las nuevas generaciones crecen rodeadas de imágenes anglosajonas, el interés por las tradiciones de aquí está brotando de nuevo. Las redes sociales, curiosamente, han ayudado a dar a conocer los Finaos y a generar curiosidad por sus orígenes. Hoy, cada vez más gente defiende esta fecha como una celebración de la identidad, diferente y muy sentimental.

En palabras de la autora y folclorista Isabel Guerra, “los Finaos nos hacen ver que recordar también es una forma de querer”. Esa frase recoge el alma de una costumbre que no busca enfrentarse a Halloween, sino consolidar una forma de entender la vida y la muerte desde la proximidad y el respeto.