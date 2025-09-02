El ‘modo canario’ de WhatsApp existe (y así se activa)

No es una actualización oficial, ni altera funciones. El llamado modo canario es un ajuste puramente estético que permite sustituir el logo de WhatsApp por un diseño con un canario. Para hacerlo, se utiliza Nova Launcher, una app de terceros que modifica la capa de personalización del móvil y el aspecto del icono en la pantalla de inicio.

El canario se asocia tradicionalmente con alegría, libertad y optimismo. Su canto, presente en calles y patios cuando llega el buen tiempo, se vincula además a la comunicación y a las buenas noticias. Por eso, quienes adoptan el modo canario buscan “cargar” el icono de WhatsApp con un significado positivo, como recordatorio de conversaciones más amables y mensajes de felicidad.

Cómo activar el modo canario

Descarga Nova Launcher desde Google Play.

desde Google Play. Ábrela y establécela como predeterminada para que pueda aplicar su capa de personalización en la pantalla principal.

para que pueda aplicar su capa de personalización en la pantalla principal. Busca o crea con una herramienta de IA una imagen PNG transparente del logo de WhatsApp con algún motivo de canario.

con una herramienta de IA una del logo de WhatsApp con algún motivo de canario. En la pantalla de inicio , mantén pulsado dos segundos el icono de WhatsApp y toca “Editar” en el menú flotante.

, mantén pulsado el icono de WhatsApp y toca en el menú flotante. Toca de nuevo sobre el logo , elige Aplicaciones y luego Fotos .

, elige y luego . Selecciona la imagen del canario que descargaste, ajústala al tamaño deseado y confirma con “Listo” .

del canario que descargaste, al tamaño deseado y confirma con . Verás el nuevo icono en tu pantalla de inicio: modo canario activado.

¿Y si quiero volver al original?

Si prefieres deshacer el cambio, entra en Play Store y desinstala Nova Launcher. Al hacerlo, se eliminarán los ajustes de personalización aplicados con esta app y el icono de WhatsApp recuperará su aspecto de fábrica.