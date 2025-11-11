El monte sagrado que fue templo, refugio y guarda los secretos de una civilización desaparecida

La Fortaleza de Chipude se encuentra en Vallehermoso, en la isla de La Gomera, y se eleva hasta los 1.243 metros sobre el nivel del mar. Su morfología corresponde a una meseta volcánica con paredes casi verticales que domina el paisaje suroccidental. El relieve procede del enfriamiento de materiales emitidos por una antigua chimenea, lo que explica su perfil compacto y la plataforma superior que actúa como mirador natural. El lugar forma parte de la red de espacios protegidos y está catalogado como Monumento Natural por su singularidad geológica y su valor paisajístico.

El lugar reúne además un interés patrimonial notable, ya que La Fortaleza es Zona Arqueológica con la categoría de Bien de Interés Cultural, reconocimiento que ampara estructuras de piedra seca y restos faunísticos vinculados a prácticas rituales. Las fuentes documentales y la investigación arqueológica apuntan a un uso sagrado mantenido tras la conquista, cuando también funcionó como refugio en episodios de conflicto.

Qué es la Foertaleza de Chipude

Se trata de un farallón de roca traquiandesítica con cima amesetada. La longitud aproximada de la plataforma ronda los 300 metros y su posición permite controlar barrancos, lomos y caseríos próximos. La pared presenta tramos casi verticales y accesos limitados, rasgos que explican su empleo como bastión natural por parte de los antiguos gomeros. La cima conserva refugios construidos con piedra y áreas donde aparecieron huesos de animales, testimonios que apuntan a ofrendas y celebraciones.

Huellas de un culto prehispánico

La literatura etnohistórica del siglo XIX, con referencias de Juan Bethencourt Alfonso, recogió que La Fortaleza fue considerada montaña sagrada. Investigaciones posteriores reforzaron esa lectura al documentar recintos y alineamientos de función simbólica. La tradición recuerda ascensos relacionados con fechas señaladas y ceremonias comunitarias y en tiempo no ha sido impedimiento para que el lugar mantenga su aura mítica, aunque las autoridades insulares han ordenado el uso público para compatibilizar visitas y conservación.

Sendero y flora

El itinerario más popular parte del núcleo de Chipude y asciende por un camino señalizado que salva un desnivel moderado. La ruta se completa en poco tiempo y el esfuerzo se ve compensado por un panorama que abarca Garajonay, cumbres y, en jornadas donde brilla el sol, perfiles de islas vecinas.

En la parte alta prosperan comunidades rupícolas adaptadas a viento, frío y niebla, como endemismos gomeros y canarios que arraigan en fisuras y rellanos. La exposición, el sustrato y la escasez de suelo explican la presencia de especies de porte bajo y hojas coriáceas. Esta vegetación añade interés científico y confiere a la montaña un aspecto inconfundible, con parches verdes que contrastan con la roca oscura.

Por qué es importante este lugar

La Fortaleza de Chipude aúna vulcanismo, usos rituales y memoria de resistencia. Su lectura exige mirar el territorio como archivo, con capas que van del origen geológico a la cultura aborigen y a la organización del paisaje actual. La protección legal garantiza que investigaciones y visitas se desarrollen con criterios de mínima huella, una condición imprescindible para sostener el equilibrio del lugar.

Consejos para visitarla

Antes de subir es recomendable consultar la previsión meteorológica y elegir calzado con buena adherencia. La plataforma es amplia, aunque hay cortes y grietas que requieren atención. No se debe abandonar el sendero ni pisar estructuras de piedra, tampoco recolectar flora ni fauna ni dejar residuos. Si la niebla cierra, lo sensato es iniciar el descenso. El objetivo es disfrutar sin comprometer un patrimonio frágil.