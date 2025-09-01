Nuevo enjambre sísmico en el Teide: 90 terremotos en menos de una hora

La Red Sísmica Canaria, perteneciente al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), registró en la tarde del sábado un nuevo enjambre sísmicoen el Teide (Tenerife) con más de 90 terremotos de muy baja magnitud.

Los movimientos, registrados por la estación sísmica TNOR, ubicada en la cara norte del Teide, se produjeron entre las 17:14 y las 18:26 horas de Canarias. Según Involcan, estos eventos de tipo volcano-tectónico se originan por la fracturación de las rocas en el interior del sistema volcánico insular.

Añade que este episodio se enmarca dentro de la actividad sísmica recurrente que experimenta la isla desde junio de 2017, cuando comenzaron a registrarse más de 120 enjambres de eventos sísmicos. Su origen, recuerda Involcan, al igual que en ocasiones anteriores, está relacionado con un proceso depresurización del sistema volcánico-hidrotermal de Tenerife, debido a la inyección de fluidos magmáticos.

Este instituto científico indica que este proceso se observa de forma repetida desde 2016, y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes: por un lado, el aumento en la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide, y por otro, la ligera deformación del terreno detectada desde 2024 en el sector noreste del complejo volcánico Teide - Pico Viejo.

Agrega que no se han detectado indicios que sugieran un incremento de la probabilidad de erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife. También el Instituto Geográfico Nacional detectó quince de estos pequeños terremotos con una magnitud entre 0,2 y 0,8.