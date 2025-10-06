Una ola lo separó de su grupo y pasó la noche nadando a la deriva entre Tenerife y La Gomera

El dispositivo conjunto de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias culminó con éxito la localización del joven que se había perdido el sábado mientras navegaba en moto de agua entre Tenerife y La Gomera. El hallazgo se produjo en la mañana del domingo, cuando un barco particular lo avistó en aguas próximas a la costa tinerfeña y lo trasladó hasta el puerto deportivo de Los Gigantes. Allí recibió atención sanitaria y quedó fuera de peligro, según confirmaron fuentes del organismo estatal, que recalcaron que el afectado “se encuentra en tierra y a salvo”.

La alarma se activó a última hora de la tarde del sábado, después de que el grupo de amigos con el que había salido a navegar advirtiera su ausencia. La última vez que lo vieron fue alrededor de las 17.30 horas, momento en el que cada uno regresaba a puerto por su cuenta. Al no aparecer, los compañeros contactaron con Salvamento alrededor de las 21.00 horas, lo que permitió iniciar una búsqueda inmediata con medios marítimos y aéreos.

La operación se organizó en varias fases, con cuadrículas de rastreo frente a los acantilados y canales entre islas, y con relevos de patrulleras y helicópteros para mantener la vigilancia durante la noche. Con las primeras luces del día se unió a la batida el helicóptero Sasemar 103, que peinó franjas de mar junto a embarcaciones de Salvamento y unidades de la Guardia Civil. El objetivo se centró en puntos donde la corriente y el viento podían haber empujado al joven, siguiendo modelos de deriva y referencias facilitadas por testigos.

El relato de lo sucedido, recogido por el Diario de Avisos, sitúa el origen del incidente en una incidencia mecánica en una de las motos del grupo. Durante la maniobra de apoyo, una ola golpeó con fuerza y el joven cayó al agua. La moto se separó por efecto del oleaje y, en el intento de recuperarla, terminó sin chaleco y sin equipo, lo que agravó su exposición en mar abierto. En esas circunstancias, comenzó a nadar con rumbo a la costa de Los Gigantes, una decisión que, según los equipos de emergencia, incrementó sus opciones de supervivencia gracias a la reducción del tiempo de permanencia en el agua.

Desde Salvamento señalan que "la llamada temprana y la información precisa del entorno facilitaron la estrategia de rastreo”.

La Guardia Civil añadió que el uso de medios aéreos y la actualización constante de las áreas de búsqueda permitieron ajustar el operativo a las condiciones de la mar, con cambios de viento y corriente entre islas que exigieron recalcular rumbos y sectores. El GES destacó la continuidad del esfuerzo durante la noche, con turnos planificados para mantener la cobertura en superficie y aire hasta el relevo de la mañana.