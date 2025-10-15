El otoño llega con fuerza a Canarias: tormentas y lluvias anuncian un notable cambio de tiempo a partir de este día

El tiempo otoñal aterriza por fin en Canarias. A partir del jueves 16 de octubre, una borrasca que se descuelga por el Atlántico hasta las proximidades de Madeira irá inyectando humedad y aire más inestable sobre el Archipiélago. El resultado serán cielos más cubiertos y precipitaciones que pueden ser moderadas e incluso fuertes, sobre todo en las islas occidentales, con probables descargas eléctricas en los momentos de mayor actividad convectiva. Así lo avanza Meteored, que sitúa el tramo más activo entre el jueves y el sábado y prevé máximas templadas, en el entorno de 24–27 °C.

Miércoles de transición

La AEMET describe para hoy miércoles un escenario de transición con abundante nubosidad alta y evolución diurna en islas montañosas, con alguna precipitación débil y aislada -más probable en La Palma-, pocos cambios térmicos y viento flojo con régimen de brisas; en cumbres, flujo moderado del suroeste que rolará a oeste al final del día.

Jueves, prepárate que llegan las lluvias

El jueves marcará el inicio del cambio de tiempo en las Islas. Durante la mañana aún se mantendrá un ambiente tranquilo, con nubes altas y medias y claros intermitentes, pero a medida que avance la jornada, una masa nubosa procedente del Atlántico comenzará a cubrir las islas más occidentales. En La Palma, El Hierro, La Gomera y el oeste de Tenerife se prevén precipitaciones que irán ganando intensidad con las horas, pudiendo adoptar carácter moderado o incluso persistente en algunas vertientes orientadas al suroeste.

Viernes

El viernes se espera que la borrasca atlántica alcance su máxima influencia sobre Canarias. Las islas occidentales serán nuevamente las más afectadas, con cielos cubiertos y lluvias más frecuentes, que en algunos momentos podrán presentarse en forma de chubascos intensos o acompañados de aparato eléctrico. Los modelos meteorológicos apuntan a que las vertientes sur y oeste podrían registrar precipitaciones persistentes, mientras que en las zonas de medianías y cumbres se podrían producir tormentas puntuales.

En Gran Canaria, la nubosidad será más variable, aunque no se descartan lluvias irregulares o algún chaparrón breve. Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote permanecerán en el margen del sistema, con intervalos nubosos y lluvias ocasionales de poca entidad. El ambiente se mantendrá templado, con valores que apenas variarán respecto a días anteriores, y el viento continuará débil, predominando la dirección variable. La sensación general será de un día plenamente otoñal, con tiempo revuelto y cielos cubiertos durante gran parte de la jornada.

Aunque no hay, de momento, alertas autonómicas activas específicas para lluvia, Emergencias del Gobierno de Canarias recuerda pautas sencillas ante episodios de chubascos intensos, como evitar atravesar cauces y zonas inundables, no estacionar en barrancos, moderar la velocidad si se conduce bajo aguaceros y, si el agua entra en el vehículo, abandonarlo con seguridad.