“Parece una estación de autobuses de pueblo”: el aeropuerto más curioso y encantador de España

En tiempos en los que volar suele ser sinónimo de prisas, ruido y colas interminables, el aeropuerto de La Gomera se ha convertido en un refugio de tranquilidad. La creadora de contenido María, conocida en TikTok como @pdeplanazos, lo definió recientemente como “uno de los aeropuertos más pequeños y bonitos de España”, una afirmación que ha despertado la curiosidad de miles de usuarios en redes. En su vídeo, la tiktoker muestra una terminal diminuta, silenciosa y rodeada de naturaleza, un espacio que parece más una extensión del paisaje gomero que una infraestructura aeroportuaria.

"Literalmente no hay colas, no hay ruido ni duty free. Solo hay una tiendita y un pequeño bar", cuenta María, sorprendida por la sencillez del lugar. En su relato, contrasta la experiencia con la de los aeropuertos tradicionales, donde el ajetreo y la falta de espacio son la norma. "Es uno de los aeropuertos más bonitos en los que he estado nunca", insiste, subrayando el encanto que desprende su diseño modesto y la serenidad que se respira en cada rincón.

La influencer, que recorre España mostrando destinos y rincones poco conocidos, compara el aeródromo con algo más doméstico y entrañable: "Literal que parece una estación de autobuses de tu pueblo", comenta entre risas en su vídeo. Sus palabras resumen una sensación compartida por muchos viajeros.

Una infraestructura modesta pero especial

Situado en el municipio de Alajeró, a unos 34 kilómetros de San Sebastián de La Gomera, el aeropuerto comenzó a operar en 1999. Es el más joven del archipiélago canario y su arquitectura mezcla líneas modernas con detalles inspirados en las construcciones tradicionales isleñas, como su fachada, que evoca la iglesia de la Asunción de la capital gomera.

A diferencia de los grandes hubs como Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat, aquí apenas despegan y aterrizan entre tres y cinco vuelos diarios, la mayoría operados por Binter Canarias con destino a Tenerife Norte o Gran Canaria. Esa baja frecuencia es precisamente la clave de su encanto.

María: "Desde la sala principal se pueden ver los aviones"

María destaca también un detalle que muchos aeropuertos han perdido, y es la proximidad visual con las aeronaves. "Desde la sala principal puedes ver los aviones", cuenta con entusiasmo. Para los aficionados a la aviación o para quienes disfrutan simplemente observando el movimiento en pista, este pequeño privilegio aporta un toque nostálgico y especial.

La influencer añade que el ambiente del aeropuerto "es tan tranquilo que casi parece que el tiempo se detiene". Sus palabras coinciden con la experiencia de muchos turistas que llegan a La Gomera buscando precisamente eso, desconexión.

Entorno natural incomparable

El Aeropuerto de La Gomera se integra de forma armónica con el paisaje. A solo unos minutos en coche, el viajero puede encontrarse ante el imponente Roque de Agando o sumergirse en el Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad. Su emplazamiento, en lo alto de un acantilado sobre la costa sur, ofrece vistas impresionantes que acompañan cada aterrizaje y despegue.

Esa conexión con la naturaleza convierte al aeropuerto en una extensión del espíritu gomero, una isla que ha sabido preservar su identidad rural.