Piscina cerrada, aviso por oleaje y un despliegue a contrarreloj; así continúa la búsqueda del desaparecido por el golpe de mar en Tenerife

Amanece un nuevo día en Santiago del Teide y los servicios de emergencia y la Guardia Civil tratan de localizar desde primera hora de este martes a la persona desaparecida tras el golpe de mar del pasado domingo en la piscina natural de Isla Cangrejo. El dispositivo se mantendrá durante toda la jornada mientras lo permitan la luz y las condiciones marítimas.

En el rastreo participan una embarcación de Salvamento Marítimo, el helicóptero Helimer, unidades del servicio marítimo del instituto armado y especialistas del Grupo de Actividades Subacuáticas, que alternan la exploración por mar, tierra y aire en toda la franja litoral del municipio sureño. La búsqueda se centra, sobre todo, en la zona de la piscina y el entorno rocoso, un lugar de difícil acceso y sometido a mar de fondo, lo que complica el trabajo de los equipos de emergencia.

Una zona cerrada por el oleaje

La piscina de Isla Cangrejo se encontraba cerrada desde el viernes, vallada y precintada por orden del Gobierno de Canarias ante una prealeta por fenómenos costeros adversos que aún se mantiene en todo el Archipiélago. Sin embargo, pese a las cintas y la cartelería, numerosos turistas accedieron al charco durante el fin de semana, según ha explicado el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Un incidente que provocó el fallecimiento de tres personas en el propio lugar y una mujer que murió más tarde en el hospital tras ser rescatada en parada cardiorrespiratoria.

Las cuatro personas fallecidas se encontraban de vacaciones en la isla, al menos dos de ellas de nacionalidad italiana y eslovaca, tal y como han detallado medios locales que citan fuentes de la investigación. Entre los muertos figuran un hombre de 35 años y una mujer de 55 años, además de otro varón cuya edad no ha trascendido y la turista que perdió la vida en el centro hospitalario tras varias horas en estado crítico.

En el momento del golpe de mar había una veintena de personas alrededor de la lámina de agua. Varias resultaron heridas de distinta consideración y al menos una fue evacuada en helicóptero medicalizado. Los cuerpos sin vida fueron trasladados inicialmente al puerto deportivo de Los Gigantes, donde se estableció el punto de coordinación del dispositivo.

Un fin de semana negro en todo el Archipiélago

Lo ocurrido en Santiago del Teide se enmarca en un fin de semana donde ha habido más sucesos relados con la mala mar. En Lanzarote, un joven italiano de 27 años que pescaba en Los Charcones, en el municipio de Yaiza, murió después de ser rescatado en parada cardiorrespiratoria tras ser arrastrado por una ola, mientras que su acompañante logró salir por sus propios medios. Con este caso, el número de fallecidos por fenómenos costeros durante estos días asciende a cinco, además de la persona aún desaparecida en Tenerife.

Prealerta costera en todo el Archipiélago

El Archipiélago continúa en situación de prealerta por mala mar, con oleaje que en la costa occidental de Tenerife y otras islas puede superar los cuatro metros, especialmente en pleamares y condiciones de mar de fondo.

La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo autonómico ha reiterado la recomendación de evitar charcos, piscinas naturales y paseos próximos a rompientes mientras persistan estas circunstancias.