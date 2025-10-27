La Policía sigue el rastro de la red internacional a la que incautó 4.000 kilos de cocaína en alta mar

El impacto fue preciso y calculado. En la madrugada del 22 de octubre, a unos 1.100 kilómetros de Canarias, un grupo del GEO irrumpió en un buque mercante, sospechoso de llevar cocaína. Con la ayuda de la Armada Española y tras varias semanas de control en el Atlántico, los agentes encontraron dentro cerca de cuatro toneladas de droga. Nueve personas de la tripulación fueron arrestadas al instante. No obstante, el fin último de la operación apenas comienza ahora.

El inspector jefe del GRECO Galicia, Emilio Rodríguez, declaró este lunes en Las Palmas de Gran Canaria que “tras esta fase evidente comienza un trabajo discreto”, aludiendo a la labor que ahora afronta su equipo: seguir la huella económica y estructural de una red que, según lo que se sabe, tiene extensiones en varios países. “Estamos frente a una organización muy grande, con capacidad no solo de alquilar un barco de este tamaño, sino además de llenarlo con semejante cantidad de droga”, remarcó.

La segunda lucha: el dinero

El mercante, de 54 metros de largo, 12 de ancho y 4,5 de alto, iba hacia el puerto de Vigo. Su detención no fue algo fortuito, sino el fruto de una pesquisa que llevaba “muchos meses tras la organización”, especificó Rodríguez. Aunque la droga ya está asegurada, la segunda etapa -la más difícil- se enfoca en los elementos que no se ven: los financieros, los empresarios falsos, los contactos en tierra firme.

“Puede dar la impresión de que hemos arrestado al miembro más débil del grupo”, reconoció el inspector, “y en efecto lo es, pero en el narcotráfico cada parte es crucial para que la mercancía viaje desde Sudamérica hasta cualquier lugar de Europa”. La meta principal ahora es identificar a los que dirigen todo sin tocar nunca un paquete.

El responsable del GRECO Galicia insistió en que la pesquisa se topa con “organizaciones extendidas por todo el mundo”, donde los líderes pueden actuar desde cualquier rincón del planeta. “Que todo se haya dirigido desde Galicia no implica que la vía de entrada fuera a Galicia”, aclaró. Las rutas cambian sin cesar, valiéndose de la inmensidad del Atlántico y la facilidad de acceso a las costas europeas.